Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 лютого

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на понад 41,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 10 лютого 2022 року зафіксовано 41 694 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 280 людей, 16 628 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 128 осіб, а 70 678 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 421 741 особа;

одужало – 3 729 976 осіб;

летальних випадків – 102 167;

проведено ПЛР-тестувань – 18 842 668.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом проведено 30 925 212 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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