Сергій потребує допомоги в подоланні лейкемії

На хлопчика чекає тривале лікування.

Життя родини Сергія змінилась в одну мить і всі проблеми, які здавалось були до того, стали дріб’язковими. 16-річному юнаку поставили діагноз: Т-клітинна лімфобластна лейкемія.

«7 січня цього року у Сергія пішла кров з носа, кров зупинили, і нібито все було добре. Хлопець ходив на тренування, ще встиг з'їздити до бабусі у село. Потім 20 січня йому стало зе на тренуванні, кров із носа і рота пішла, судини полопалися по ногах, температура висока піднялася, тиск теж високий став. Звернулися до лікаря, лікар призначив низку аналізів. Отримавши всі аналізи, нас направили до дитячого гематолога, і дитину одразу поклали з підозрою на лейкоз», - розповідає мама хлопця.

Рідні хлопчика не могли повірити у те що сталось, навіть не підозрювали, що ситуація аж настільки критична. Що хвороба так швидко може прогресувати.

«Все так швидко трапилося, в понеділок нас поклали з підозрою на рак крові, у вівторок зробили пункцію спинного мозку, в четверг нам сказали точний діагноз. Ми ще не розуміли, що час іде не в нашу користь та планували шукати іншу лікарню. Але нам лікарка сказала, що діагноз дуже тяжкий, дорогу він не перенесе, тому ми почали лікування негайно», - додає мама хлопця.

Зараз хлопчик має пройти кілька курсів хіміотерапії, а далі його очікує трансплантація кісткового мозку. Звичайна українська родина, яку застала така ситуація, не була фінансово готова до витрат, яке тягне за собою лікування. Допомога рідних і знайомих дала можливість зібрати кошти на початок лікування, але цього все ще замало. Тому родина просить відгукнутися кожного на їхнє прохання.

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