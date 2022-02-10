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Сергей нуждается в помощи в преодолении лейкемии

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Сергей нуждается в помощи в преодолении лейкемии

Мальчика ждет продолжительное лечение.

Жизнь семьи Сергея изменилась в мгновение ока и все проблемы, которые казалось были до того, стали мелочными. 16-летнему юноше поставили диагноз: Т-клеточная лимфобластная лейкемия.

«7 января этого года у Сергея пошла кровь из носа, кровь остановили и вроде бы все было хорошо. Парень ходил на тренировку, еще успел съездить к бабушке в деревню. Потом 20 января ему стало нехорошо на тренировке, кровь из носа и рта, сосуды полопались по ногам, температура высокая поднялась, давление тоже высокое стало. Обратились к врачу, врач назначил ряд анализов. Получив все анализы, нас направили к детскому гематологу, и ребенка сразу положили с подозрением на лейкоз», — рассказывает мама парня.

Родные мальчика не могли поверить в произошедшее, даже не подозревали, что ситуация такая критическая. Что заболевание так быстро может прогрессировать.

«Все так быстро произошло, в понедельник нас положили с подозрением на рак крови, во вторник сделали пункцию спинного мозга, в четверг нам сказали точный диагноз. Мы еще не понимали, что время идет не в нашу пользу, и планировали искать другую больницу. Но нам врач сказала, что диагноз очень тяжелый, дорогу он не перенесет, поэтому мы начали лечение немедленно», — добавляет мама парня.

Сейчас мальчик должен пройти несколько курсов химиотерапии, а затем его ждет трансплантация костного мозга. Обычная украинская семья, которую застала такая ситуация, не была финансово готова к расходам, влекущим за собой лечение. Помощь родных и знакомых дала возможность собрать деньги для начала лечения, но этого все еще мало. Поэтому семья просит откликнуться на их просьбу.

Реквизиты для помощи:

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