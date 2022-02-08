"Йдемо до піку": Радуцький прогнозує до 70 тисяч хворих на добу

Кількість інфікваних зростає кілька тижнів.

В Україні вже кілька тижнів зростає захворюваність на коронавірус, але це не межа, бо кількість хворих може сягнути 70 тисяч на добу.

Про це в ефірі "Твій вечір" заявив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Наш рівень вакцинації сьогодні не дозволяє, на жаль, повністю скасувати (карантин - Ред.). Ми працюємо в адаптивному карантині. Я точно переконаний, що локдаун зараз не потрібний, навіть якщо ми будемо мати... А ми будемо мати, як показує статистика інших країн, і 50, і 60, і 70 тисяч хворих на добу. Ми йдемо до піку. Цей пік буде такий як у Німеччині, і у Франції - до 400 тисяч на добу. Але там населення більше. Я у відсотках кажу... ", - заявив він.

За словами Радуцького, в Україні не сталося колапсу медичної системи під час із жодної хвиль коронавірусу. Це показало ефективність адаптивного карантину, який діє в Україні щонайменше до 31 березня 2022-го.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 лютого через ситуацію з COVID-19 дві області перебувають у "червоній" зоні (Івано-Франківська і Рівненська), 19 областей та місто Київ - у "помаранчевій" зоні, три - у "жовтій" (Кіровоградська, Полтавська, Запорізька).

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