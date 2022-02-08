Прогноз погоди на 9 лютого: в Україні буде мокрий сніг та ожеледиця

Прогноз погоди на 9 лютого: в Україні буде мокрий сніг та ожеледиця

Буде хмарно з проясненнями.

У середу, 9 лютого, в Україні вночі будуть опади, які вдень припиняться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За повідомленням синоптиків, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, крім більшості південних областей, невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. На заході місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометрів буде +1-6 градус. Тепліше буде у західних областях та на півдні Одещини: до +9 градусів. Тим часом на сході - близько нуля.

В Карпатах вночі буде помірний, в вдень невеликий сніг. Температура повітря протягом доби 3-8 градусів морозу.

Укргідрометцентр

У Києві в середу буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень - без опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Температура вночі близько нуля. Вдень повітря прогріється до 3-5 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: