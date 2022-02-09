"Цифры ошеломляют": количество случаев COVID-инфицирования в мире растет

В ВОЗ считают это "опасным вирусом".
В ВОЗ сообщают, что количество случаев инфицирования коронавирусом в мире растет: "цифры обсолютно ошеломляют".
Такое мнение высказал старший советник ВОЗ Брюс Эйлвард, пишет The Guardian.
COVID-19 он назвал "очень опасным вирусом". Именно так он ответил на вопрос, опасно ли учиться жить с коронавирусом.
"Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то столько зарегистрированных случаев заболевания по-прежнему два миллиона. Ежедневно умирает более пяти тысяч человек. Мы учимся жить не только с этим вирусом, но и с тем, что является неприемлемым бременем болезней", — сказал он.
Напомним, в начале февраля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил о близком завершении пандемии коронавируса на континенте и назвал три фактора, которые будут этому способствовать. В частности, речь идет о высоком уровне иммунизации, достигнутым благодаря вакцинации и естественному заражению.
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