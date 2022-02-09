"Интер" с шедевральным голом Санчеса победил "Рому" и стал первым полуфиналистом Кубка Италии

"Интер" с шедевральным голом Санчеса победил "Рому" и стал первым полуфиналистом Кубка Италии

"Нерадзурри" пробились в 1/2 финала турнира.

В рамках 1/4 финала Кубка Италии "Интер" Милан на домашнем поле обыграл "Рому" — 2:0 .

Уже на первой минуте встречи Эдин Джеко вывел нерадзурри вперед. В середине второго тайма Алексис Санчес решился на выстрел из-за пределов штрафной. Мяч залетел в девятку ворот.

Гости так и не смогли отыграться, хотя создали несколько моментов у ворот соперника.

Лучшие моменты матча "Интер" — "Рома"

В 1/2 финала "Интер" сыграет против победителя матча "Милан" – "Лацио", который состоится 9 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

Еще два полуфиналиста Кубка Италии определятся в поединках "Ювентус" – "Сассуоло" и "Аталанта" – "Фиорентина".

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