"Інтер" із шедевральним голом Санчеса переміг "Рому" та став першим півфіналістом Кубка Італії

"Інтер" із шедевральним голом Санчеса переміг "Рому" та став першим півфіналістом Кубка Італії

"Нерадзуррі" пробилися до 1/2 фіналу турніру.

В рамках 1/4 фіналу Кубка Італії "Інтер" Мілан на домашньому полі переграв "Рому" - 2:0 .

Вже на першій хвилині зустрічі Едін Джеко вивів "нерадзуррі" уперед. У середині другого тайму Алексіс Санчес зважився на постріл з-за меж штрафного майданчика. М'яч залетів у дев'ятку воріт.

Гості так і не змогли відігратись, хоча створили кілька моментів біля воріт суперника.

Найкращі моменти матчу "Інтер" - "Рома"

У 1/2 фіналу "Інтер" зіграє проти переможця матчу "Мілан" - "Лаціо", який відбудеться 9 лютого. Початок о 22:00 за київським часом.

Ще два півфіналісти Кубка Італії визначаться у поєдинках "Ювентус" – "Сассуоло" та "Аталанта" – "Фіорентина".

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