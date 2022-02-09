"Інтер" із шедевральним голом Санчеса переміг "Рому" та став першим півфіналістом Кубка Італії

"Нерадзуррі" пробилися до 1/2 фіналу турніру.
В рамках 1/4 фіналу Кубка Італії "Інтер" Мілан на домашньому полі переграв "Рому" - 2:0.
Вже на першій хвилині зустрічі Едін Джеко вивів "нерадзуррі" уперед. У середині другого тайму Алексіс Санчес зважився на постріл з-за меж штрафного майданчика. М'яч залетів у дев'ятку воріт.
Гості так і не змогли відігратись, хоча створили кілька моментів біля воріт суперника.
Найкращі моменти матчу "Інтер" - "Рома"
- У 1/2 фіналу "Інтер" зіграє проти переможця матчу "Мілан" - "Лаціо", який відбудеться 9 лютого. Початок о 22:00 за київським часом.
- Ще два півфіналісти Кубка Італії визначаться у поєдинках "Ювентус" – "Сассуоло" та "Аталанта" – "Фіорентина".
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