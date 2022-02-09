Соня Плакидюк в образі кролика Playboy привітала себе з 33-річчям

Іменинниця влаштувала собі фотосет.
Популярна українська фотографиня Соня Плакидюк святкує день народження.
Знаменитості виповнюється 33 роки 9 лютого. З цієї нагоди іменинниця влаштувала собі фотосет в образі кролика Playboy.
На знімках, які Соня запостила у своєму Instagram, вона постала у чорному корсеті-боді, краватці-метелику, манжетах, накладних вушках та з пухнастим хвостиком. У руках зірка тримала святковий тортик. Автор знімань – Дмитро Коміссаренко.
"Happy Birthday to me! І на правах іменинниці бажаю кожному бути найщасливішим зайчиком зі своїм солодким тортиком! А я пішла зустрічати 33", – написала Плакидюк.
У коментарях фанати та зіркові колеги привітали знаменитість з днем народження:
- "Зі святом! Прекрасна, неймовірна дівчина неймовірного світу", – написав кліпмейкер Алан Бадоєв.
- "З днем народження, лялечко", – привітала ексдизайнерка, нині письменниця Ольга Навроцька.
- "Софі, ти нереальний водолій! Будь щаслива завжди і тіш нас своєю естетикою", – побажала телеведуча Поліна Неня.
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