Соня Плакидюк в образі кролика Playboy привітала себе з 33-річчям

Соня Плакидюк в образі кролика Playboy привітала себе з 33-річчям

Іменинниця влаштувала собі фотосет.

Популярна українська фотографиня Соня Плакидюк святкує день народження.

Знаменитості виповнюється 33 роки 9 лютого. З цієї нагоди іменинниця влаштувала собі фотосет в образі кролика Playboy.

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

На знімках, які Соня запостила у своєму Instagram, вона постала у чорному корсеті-боді, краватці-метелику, манжетах, накладних вушках та з пухнастим хвостиком. У руках зірка тримала святковий тортик. Автор знімань – Дмитро Коміссаренко.

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

"Happy Birthday to me! І на правах іменинниці бажаю кожному бути найщасливішим зайчиком зі своїм солодким тортиком! А я пішла зустрічати 33", – написала Плакидюк.

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

У коментарях фанати та зіркові колеги привітали знаменитість з днем народження:

"Зі святом! Прекрасна, неймовірна дівчина неймовірного світу", – написав кліпмейкер Алан Бадоєв.

"З днем народження, лялечко", – привітала ексдизайнерка, нині письменниця Ольга Навроцька.

"Софі, ти нереальний водолій! Будь щаслива завжди і тіш нас своєю естетикою", – побажала телеведуча Поліна Неня.

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