MamaRika шокувала відео, як ледь не згоріла на зніманнях кліпу

MamaRika шокувала відео, як ледь не згоріла на зніманнях кліпу

Вогонь мало не перекинувся на артистку.

Українська співачка MamaRika показала, як ледь не згоріла на знімальному майданчику.

Так, шанувальники поцікавилися, робота над яким кліпом була важкою для зірки. У відповідь, в Instagram-stories артистка оприлюднила відео зі знімань ролику, на якому стояла біля полум’я. Коли артистка підійшла до багаття, статист занадто багато вилив горючої суміші і вогонь мало не перекинувся на артистку.

MamaRika показала, як ледь не згоріла на зніманнях кліпу

"Якось я мало не згоріла на зніманнях кліпу. Це ексклюзив. За задумом я мала підняти руки догори і вогонь зі мною, але чувак перестарався з гасом. А, і на вулиці було +3, а я боса і в блузі. Це щоб ви не думали, що артисти фігнею займаються", – прокоментувала співачка.

Знаменитість додала, що якби не її суперреакція, то "Instagram вів би вже хтось інший".

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