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MamaRika шокувала відео, як ледь не згоріла на зніманнях кліпу

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MamaRika шокувала відео, як ледь не згоріла на зніманнях кліпу

instagram.com/mamarika_official

Вогонь мало не перекинувся на артистку.

Українська співачка MamaRika показала, як ледь не згоріла на знімальному майданчику.

Так, шанувальники поцікавилися, робота над яким кліпом була важкою для зірки. У відповідь, в Instagram-stories артистка оприлюднила відео зі знімань ролику, на якому стояла біля полум’я. Коли артистка підійшла до багаття, статист занадто багато вилив горючої суміші і вогонь мало не перекинувся на артистку.

MamaRika показала, як ледь не згоріла на зніманнях кліпу

MamaRika показала, як ледь не згоріла на зніманнях кліпу

"Якось я мало не згоріла на зніманнях кліпу. Це ексклюзив. За задумом я мала підняти руки догори і вогонь зі мною, але чувак перестарався з гасом. А, і на вулиці було +3, а я боса і в блузі. Це щоб ви не думали, що артисти фігнею займаються", – прокоментувала співачка.

Знаменитість додала, що якби не її суперреакція, то "Instagram вів би вже хтось інший".

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