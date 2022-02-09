MamaRika шокировала видео, как чуть не сгорела на съемках клипа

Огонь чуть не перекинулся на артистку.
Украинская певица MamaRika показала, как чуть не сгорела на съемочной площадке.
Так, поклонники поинтересовались, работа над каким клипом была тяжелой для звезды. В ответ, в Instagram-stories артистка обнародовала видео со съемок ролика, на котором стояла около пламени. Когда артистка подошла к костру, статист слишком много вылил горючей смеси и огонь чуть не перекинулся на артистку.
"Однажды я чуть не сгорела на съемках клипа. Это эксклюзив. По замыслу я должна была поднять руки вверх и огонь со мной, но чувак переусердствовал с керосином. А, и на улице было +3, а я босая и в блузе. Это чтобы вы не думали, что артисты фигней занимаются", – прокомментировала певица.
Знаменитость добавила, что если бы не ее суперреакция, то "Instagram вел бы уже кто-нибудь другой".
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