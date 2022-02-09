В Белом доме анонсировали переговоры Байдена и Макрона

Когда состоится разговор, пока неизвестно.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон в ближайшее время проведут двусторонние переговоры.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Мы продолжаем поддерживать контакты с нашими французскими партнерами на разных уровнях. На самом деле президент Байден и президент Макрон дважды разговаривали за прошлую неделю. Я ожидаю, что вскоре состоятся новые контакты", — подчеркнула она.

В каком формате состоится разговор, а также, когда могут состояться переговоры, Псаки не уточнила.

Как сообщалось, на фоне скопления войск государства-агрессорки у украинских границ западные политики продолжают искать выход из кризиса. Да, в Берлине состоялись переговоры в формате Веймарского треугольника: там собрались лидеры Франции, Германии и Польши. Они полагают, что в противостоянии с Россией Европа должна говорить одним голосом.

Анжей Дуда только что вернулся из Китая. Эманнуэль Макрон посетил Москву, а затем – Киев. Олаф Шольц говорил о возможной войне за Украину во время своего первого визита в должность канцлера Германии в Вашингтон.