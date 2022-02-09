Mazda показала часть нового кроссовера для рынка Европы: видео

Автомобиль получил новую линейку двигателей и классический дизайн.

Компания Mazda анонсировала новое пополнение линейки своих кроссоверов. Одним из самых первых автомобилей в группе Large Product Group станет большой внедорожник CX-60.

Конкретно европейский рынок станет приоритетным для модели. Коротенький тизер компания выпустила на своем фирменном Youtube канале.

Относительно дизайна новинки здесь все понятно, его оформили в классическом стиле японской марки, но конечно дизайнеры добавили несколько особенностей. Например, капот стал чуть длиннее, а также появились Led полосы ходовых огней, которые врезаются в фальш решетку радиатора.

Этот автомобиль будет построен на новой платформе, которая имеет продольное расположение двигателя и основной задний привод с муфтой подключения передней оси. Поэтому CX-60 будет большим и достаточно дорогим кроссовером компании.

На европейском рынке планируют продавать CX-60 в модификации с гибридным двигателем. Раньше такой модели в линейке авто Mazda не было. Под капотом будет бензиновая "четверка" – на 2.5 литра и электромотор, в паре агрегаты выдают 300 лошадиных сил мощности. Но самое главное для европейцев, что автомобиль будет соответствовать всем современным экологическим нормам.

Кроме гибрида будут доступны и рядные шестицилиндровые моторы — бензиновый Skyactiv-X и дизельный Skyactiv-D, пару которым составит 48-вольтовый стартер-генератор. Такие варианты появятся как на европейском, так и японском рынках.

В компании сообщили, что этот автомобиль – это только начало грандиозной линейки крупных кроссоверов компании. Поэтому ждем новых моделей Mazda.

Напомним, что недавно британцы назвали топ-10 надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет.