До Польщі прибули додаткові військові з Британії (фото)

Уряд Великої Британії 7 лютого поінформував про направлення до Польщі додаткових 350 військовослужбовців у рамках посилення східного флангу НАТО у відповідь на агресивну політику Росії.

До Польщі військово-транспортним літаком королівських сил у четвер, 10 лютого, прибув додатковий військовий контингент ЗС Великої Британії.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Відповідно до моїх домовленостей з міністром оборони Великої Британії британські солдати прилетіли до Польщі. Ми солідарні, тверді та послідовні щодо відповіді на агресивну політику Кремля”, - написав він у Twitter.

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Нагадаємо:

У Польщу вже перекинуто щонайменше 1350 військовослужбовців 18-ї повітряно-десантної дивізії Армії США. Від початку тижня до Польщі здійснили рейси щонайменше 13 американських військово-транспортних літаків.

З слів представника Пентагону Джона Кірбі, командування Збройних сил США у зв'язку із ситуацією навколо України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили до Німеччини, Польщі і Румунії. Він уточнив, що "ці війська не воюватимуть в Україні, а мають забезпечити надійну оборону союзників по НАТО".

У рамках заходів із зміцнення безпеки союзників до Європи перекинуть близько 3 тисяч американських військовослужбовців.

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Як зазначив Кірбі, "найближчими днями тисячу військовослужбовців, яких наразі дислоковано у Німеччині, перемістять до Румунії. Вони приєднаються до 900 американських солдатів, які наразі там перебувають. Ще приблизно 2 тисяч військовослужбовців найближчими днями перекинуть зі США до Польщі.

Крім того, Пентагон тримає 8,5 тисячі військовослужбовців у стані підвищеної готовності для перекидання до Європи.

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