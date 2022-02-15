На Волині на ставку під лід провалилися троє дітей: одна дитина загинула

На Волині на ставку під лід провалилися троє дітей: одна дитина загинула

Медики не змогли врятувати 7-річного хлопчика.

У Волинській області на водоймі під лід провалилися троє дітей. Один хлопчик загинув.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Трагічний випадок стався сьогодні, 15 лютого, близько 16 години неподалік села Заліси Ковельського району. Троє дітей провалилися під лід на місцевому ставку. Наймолодший з потерпілих, 7-річний хлопчик, загинув. Очевидці події викликали на місце медиків, вони намагалися реанімувати його, але безрезультатно.

Двох товаришів загиблого 10 та 11 років вдалось врятувати, їх доправили у Ратнівську районну лікарню.

На місці працюють поліцейські, вони з'ясовують деталі інциденту. Відомості будуть внесені до ЄРДР за статтею 115 з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, що у Дружківці Донецької області під лід провалився невідомий чоловік. Очевидці помітили, коли чоловік опинився у воді і викликали рятувальників.

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