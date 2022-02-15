Японія надасть $100 млн фінансової підтримки Україні

Зеленський подякував прем’єрові Японії за підтримку.

Японія надасть Україні фінансову підтримку в розмірі 100 млн дол., а ще додаткових 3 млн дол. скерують на розвиток медичної сфери.

Про це повідомили в Офісі президента України у вівторок, 15 лютого.

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Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою подякував йому за тверду й непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності держави.

"Ваш дзвінок дуже важливий. Він відбувається на тлі гострих безпекових викликів, що стоять перед Україною та світом загалом", – зазначив Зеленський.

Він розповів японському прем’єрові про безпекову ситуацію в регіоні та розвиток мирного процесу. Окрему увагу сторони приділили підвищенню оборонної та фінансової стійкості України на тлі поточних викликів.

Зеленський підтвердив налаштованість на зміцнення та розвиток взаємовигідного партнерства з Японією, а також зацікавленість у реалізації важливих інфраструктурних проєктів – реконструкції Бортницької станції аерації та будівництва мостового переходу через річку Південний Буг у Миколаєві.

Нагадаємо, що США, Франція та Євросоюз схвалили екстрену макрофінансову допомогу Україні на загальну суму в понад 3 млрд дол.

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