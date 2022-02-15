Япония предоставит $100 млн финансовой поддержки Украине

Зеленский поблагодарил премьера Японию за поддержку.

Япония предоставит Украине финансовую поддержку в размере 100 млн дол., а еще дополнительных 3 млн дол. направят на развитие медицинской сферы.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины во вторник, 15 февраля.

Также читайте Совет ЕС поддержал предоставление Украине 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Фумио Кишидой поблагодарил его за твердую и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности государства.

"Ваш звонок очень важен. Он происходит на фоне острых вызовов безопасности, стоящих перед Украиной и миром в целом", — отметил Зеленский.

Он рассказал японскому премьеру о ситуации в безопасности в регионе и развитии мирного процесса. Отдельное внимание стороны уделили повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов.

Зеленский подтвердил настроенность на укрепление и развитие взаимовыгодного партнерства с Японией, а также заинтересованность в реализации важных инфраструктурных проектов – реконструкции Бортницкой станции аэрации и строительства мостового перехода через реку Южный Буг в Николаеве.

Напомним, что США, Франция и Евросоюз одобрили экстренную макрофинансовую помощь Украине на общую сумму более 3 млрд дол.

Читайте также: