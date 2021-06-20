О помощи в лечении сына Гордея просит его семья

Малыша ждут на реабилитацию зарубежные специалисты.

На трехнедельную реабилитацию в Польшу, которая может дать значительный толчок в развитии, мечтают повести 4-летнего Гордея родители. Но на это им нужны несколько тысяч долларов и они решились просить их у незнакомых им людей.

История болезни малыша началась со дня его рождения

«Наша беременность была желанной и очень долгожданной. Все 9 месяцев было все замечательно: нормальные анализы, скрининги, все УЗИ показывали, что малыш абсолютно здоров. Гордейчик располагался головой вниз и у него не было обвитие пуповины. Мы ходили на курсы по подготовке к партнерским родам и соблюдали все рекомендации врачей. Показаний к Кесариво не было, врачи и мы были за физиологические роды. Все фазы родов были в норме до потужного периода, ребенок не могла вылезти, папа стоял и видел уже верхушку, я тужилась как нужно, но малыш не выходил, и потом врач начал применять вакуум экстракт. Впервые присоска слетела с головы, (оставила гематому), второй раз применили и вытащили нашего малыша», — с радостью и болью вспоминает мама.

Такие события оказались только началом. На вторые сутки в родильном у ребенка обнаружили агнезию мозолистого тела (врожденный порок во время которой мозолесте тело присутствует частично, или отсутствует вообще).

«Нам сказали, что мы не знаем, как будет дальше развиваться ваш ребенок. Тогда мы не приняли это близко к сердцу, но шли месяцы и мы замечали, что ребенок отстает в развитии, не держит голову, не ползает и мы начали бить тревогу и стучаться во все двери», — рассказывает мама Гордея.

Реабилитация может помочь

Всем навыкам, которые даются детям от рождения, Гордей приходится учиться с помощью специалистов. Родители мальчика испытали различные технологии, которые предлагают специалисты в разных уголках Украины.

«В нашем случае невозможно сделать разово операцию и этим вылечить ребенка. Нужно изо дня в день заниматься, чтобы дать шанс ребенку на счастливое будущее. Мы еще не сидим, не ходим, не говорим, но мы очень к этому стремимся и стараемся изо всех сил. Впереди у нас с Гордейчиком еще очень долгий путь, много работы, много достижений и побед. Каждая реабилитация дает нам шаг вперед — мы научились переворачиваться, пытается ползать, лучше стал удерживать некоторые предметы в ручках, лучше упора на ножки как ставить на пол», — рассказывает мама Гордея.

Сейчас родители решили воспользоваться приглашением от польских специалистов, которые могут подарить ребенку толчок в развитии, но такой шанс будет стоить для них несколько тысяч долларов. Родители просят помочь справиться с финансовой нагрузкой. «К сожалению, наших ресурсов не хватает, поэтому обращаемся, ко всем добрым людям за помощью», — говорит мама Гордея.

Реквизиты для помощи:

Карта монобанк 4441 1144 4732 8657

Кулинич Виктория Анатольевна

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