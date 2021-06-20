Про допомогу в лікуванні сина Гордія просить його родина

Малюка чекають на реабілітацію закордонні фахівці.

На тритижневу реабілітацію до Польщі, яка може дати значний поштовх у розвитку, мріють повести 4-річного Гордія батьки. Та на це їм потрібні кілька тисяч доларів і вони наважились просити їх у незнайомих їм людей.

Історія хвороби малюка почалася з дня його народження

«Наша вагітність була бажаною і дуже довгоочікуваної. Всі 9 місяців було все чудово: нормальні аналізи, скринінги, всі УЗД показували, що малюк абсолютно здоровий. Гордійчик розташовувався головою вниз і у нього не було обвиття пуповини. Ми ходили на курси з підготовки до партнерських пологів і дотримувалися всіх рекомендацій лікарів. Показів до Кесаріво не було, лікарі і ми були за фізіологічні пологи. Всі фази пологів були в нормі потужного періоду, дитина не могла ніяк вилізти, тато стояв і бачив вже верхівку, я тужилась як потрібно, але малюк не виходив, і потім лікар почав застосовувати вакуум екстракт. Вперше присоска злетіла з голови, (залишила гематому), другий раз застосували і витягли нашого малюка», - з радістю і болем згадує мама.

Такі події виявилися лише початком. На другу добу в пологовому у дитини виявили агнезію мозолистого тіла (вроджена вада під час якої мозолесте тіло присутнє частково, чи відсутнє взагалі).

«Нам сказали, що ми не знаємо, як буде далі розвиватися ваша дитина. Тоді ми не прийняли це близько до серця, але йшли місяці і ми помічали, що дитина відстає в розвитку, не тримає голову, не повзає і ми почали бити тривогу і стукатися у всі двері», - розповідає мама Гордія.

Реабілітація може допомогти

Всім навикам, які даються дітям від народження, Гордію доводиться навчатись за допомогою спеціалістів. Батьки хлопчика випробували різноманітні технології, які пропонують спеціалісти у різних куточках України.

«У нашому випадку не можливо зробити разово операцію і цим вилікувати дитину. Потрібно день у день займатися, щоб дати шанс дитині на щасливе майбутнє. Ми ще не сидимо, не ходимо, не говоримо, але ми дуже до цього прагнемо і намагаємося щосили. Попереду у нас з Гордійчиком ще дуже довгий шлях, багато роботи, багато досягнень і перемог. Кожна реабілітація дає нам крок вперед - ми навчилися перевертатися, намагається повзати, краще став утримувати деякі предмети в ручках, краща упора на ніжки як ставити на підлогу», - розповідає мама Гордія.

Зараз батьки вирішили скористатись запрошенням від польських спеціалістів, які можуть подарувати дитині поштовх у розвитку, але такий шанс буде коштувати для них кілька тисяч доларів. Батьки благають допомогти справитись із фінансовим навантаженням. «На жаль, наших ресурсів не вистачає, тому звертаємося, до всіх добрих людей за допомогою», - каже мама Гордія.

Реквізити для допомоги:

Карта Монобанку 4441 1144 4732 8657

Кулініч Вікторія Анатоліївна

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