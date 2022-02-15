Путін посперечався з Шольцем про війну в Європі

Президент РФ пригадав війну в колишній Югославії.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що для його покоління можлива війна в Європі стала неймовірною. На це президент Росії Володимир Путін дорікнув війною в колишній Югославії.

Суперечка політиків відбулася під час спільної пресконференції після перемовин у вівторок, 15 лютого.

Також читайте Путін прокоментував можливе вторгнення РФ до України

Щольц назвав ситуацію довкола воєнної ескалації в Європі небезвихідною та наголосив, що наразі треба діяти мужньо та відповідально.

"Для мого покоління війна в Європі стала неймовірною. Але нам треба зробити так, щоб так і залишилось. Наш обов’язок як голів держав та урядів – завадити тому, щоб у Європі виникла воєнна ескалація", ­– сказав німецький канцлер.

Після цього журналістка поставила запитання Путіну про те, чи буде війна в Європі, чи виключає він війну в Європі.

"Щодо війни в Європі. Федеральний канцлер щойно сказав, що люди його покоління, і я відношуся до цього покоління, важко собі уявляють якусь війну в Європі. І сказано це, звісно, стосовно ситуації довкола України. Але ми з вами були свідками війни в Європі, розв’язаної якраз блоком НАТО проти Югославії. Велика воєнна операція з завданням ракетно-бомбових ударів по одній із європейських столиць – про Белграду. Це ж було. Без санкцій Ради безпеки Організації об’єднаних націй. Це дуже поганий приклад, але він був", ­– відповів президент Росії.

"Друге – це хочемо ми цього (війни в Європі – ред.) чи ні. Звісно, ні. Саме тому ми й висунули пропозицію про переговорний процес, результатом якого повинна бути домовленість про забезпечення рівної безпеки для всіх включно з нашою країною. На жаль, предметної, конструктивної відповіді на наші пропозиції ми не отримали", ­– додав Путін.

Нагадаємо, Шольц після зустрічі з Путіним назвав добрим знаком відведення до місць дислокації російських військовослужбовців після навчань.

Візит Олафа Шольца: які заяви пролунали після перемовин з президентом Зеленським

Читайте також: