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Путін прокоментував можливе вторгнення РФ до України

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Путін прокоментував можливе вторгнення РФ до України

Associated Press

За даними іноземних ЗМІ, ймовірний напад РФ може відбутися 16 лютого.

Президент Російської Фередації Володимир Путін заявив, що Росія не хоче війни в Європі, зокрема проти України.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у вівторок, 15 лютого. 

За його словами, для того РФ нібито виступила з пропозиціями щодо гарантій безпеки на адресу США та НАТО. Окрім цього, президент країни-агресорки звинуватив НАТО у війні в Європі, яка була в Югославії.

"Ми не уявляємо війни в Європі, і сказано це в контексті війни проти України. Але ми з вами були свідками збройного конфлікту, розв'яного НАТО проти Югославії", - сказав Путін.

Нагадаємо, що Росія заявила про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ від кордонів України, але ознак деескалації з боку Кремля у НАТО поки не вбачають.

Варто зазначити, у понеділок, 14 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив свій перший офіційний візит до України. У Києві німецький лідер провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як відвідати Москву.

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