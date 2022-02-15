Путін прокоментував можливе вторгнення РФ до України

За даними іноземних ЗМІ, ймовірний напад РФ може відбутися 16 лютого.

Президент Російської Фередації Володимир Путін заявив, що Росія не хоче війни в Європі, зокрема проти України.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у вівторок, 15 лютого.

За його словами, для того РФ нібито виступила з пропозиціями щодо гарантій безпеки на адресу США та НАТО. Окрім цього, президент країни-агресорки звинуватив НАТО у війні в Європі, яка була в Югославії.

"Ми не уявляємо війни в Європі, і сказано це в контексті війни проти України. Але ми з вами були свідками збройного конфлікту, розв'яного НАТО проти Югославії", - сказав Путін.

Нагадаємо, що Росія заявила про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ від кордонів України, але ознак деескалації з боку Кремля у НАТО поки не вбачають.

Варто зазначити, у понеділок, 14 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив свій перший офіційний візит до України. У Києві німецький лідер провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як відвідати Москву.

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