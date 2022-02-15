Путин прокомментировал возможное вторжение РФ в Украину

По данным иностранных СМИ, вероятное нападение РФ может произойти 16 февраля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны в Европе, в частности против Украины.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник, 15 февраля.

По его словам, для этого РФ якобы выступила с предложениями по гарантиям безопасности в адрес США и НАТО. Кроме того, президент страны-агрессора обвинил НАТО в войне в Европе, которая была в Югославии.

"Мы не представляем войны в Европе, и сказано это в контексте войны против Украины. Но мы с вами были свидетелями вооруженного конфликта, развязанного НАТО против Югославии", — сказал Путин.

Стоит отметить, что Россия заявила о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск от границ Украины, но признаков деэскалации со стороны Кремля в НАТО пока не видят.

Напомним, в понедельник, 14 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц совершил свой первый официальный визит в Украину. В Киеве немецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, прежде чем посетить Москву.

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