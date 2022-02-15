Какое подержанное авто можно приобрести на рынке США до 2 тысяч долларов

На автомобильном рынке США можно без проблем выбрать недорогое авто.

Уже, наверное, все знают, что из США можно привезти недорогое битое авто, восстановить его и дальше спокойно себе ездить. Но мало кто задумывался над тем, на чем ездят сами американцы.

ТСН.Авто подготовил для вас подборку самых интересных автомобильных вариантов до двух тысяч долларов (примерно 56 000 грн). Все автомобили были подобраны на доске частных объявлений США cars.com.

Начнем с самого дешевого варианта – Ford Escort 2000 года выпуска. Стоит такой старик всего 900 долларов (примерно 25 200 грн). За эти деньги будущий владелец получит немного ржавый кузов и изуродованный салон и это не удивительно, ведь авто уже проехало 288 тысяч километров. Но, несмотря на это, авто на ходу, имеет АКПП на 4 передачи и неплохой двигатель – на 2 литра.

Теперь рассмотрим очень популярный американский минивэн – Chrysler Voyager 2001 года. Это авто вы точно видели во многих фильмах, а это потому, что оно стоит 1600 долларов (примерно 44 800 грн). За эти деньги вы получаете очень много машины, проехавшей 196 тысяч километров. В нее без преувеличения поместится вся ваша семья, да еще останется места для багажа и домашних животных. Под капотом у него двигатель – на 2.4 литра и АКПП на 3 передачи, так что об экономичности можно забыть.

Еще один популярный автомобиль – Volvo V70 XC 2001 года. Этот автомобиль очень любят американские мамочки, ведь здесь очень большой багажник. Так что в него можно вместить все покупки, детские вещи и все необходимое. Стоит он с пробегом 260 тысяч километров 1790 долларов (примерно 50 120 грн). Двигатель также – на 2.4 литра, но здесь уже АКПП на 5 ступеней, поэтому шведы позаботились о расходе топлива. Также, этот автомобиль оснащен системой полного привода.

Вот мы дошли до практичного авто – Jeep Grand Cherokee 2007 года. Чтобы там не говорили, но в США дороги тоже не идеальны, поэтому внедорожник пригодится. Стоит он с пробегом в 265 тысяч километров 1995 долларов (примерно 55 860 грн). Здесь кузов в довольно плохом состоянии, но предыдущий владелец позаботился о технической составляющей, поэтому можно садиться за руль и ехать куда надо. Под капотом стандартный V6 – на 3.7 литра и АКПП на 5 передач. А полный повод позволит следующему владельцу покататься даже по бездорожью.

В заключение очень интересный и ранее желанный автомобиль – Mitsubishi Eclipse GT 2000 года. За него владелец просит 2000 долларов (примерно 56000 грн). Пробег 245 тысяч километров, но сохранился автомобиль неплохо. Под капотом у него V6 – на 3 литра и АКПП на 4 передачи. Машина довольно быстрая, красивая и культовая.

Так что американцы могут без проблем выбрать для себя неплохой автомобиль за небольшие деньги.

Напомним, что можно купить на автомобильном рынке Украины до 6 тысяч долларов.