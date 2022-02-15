Путин поспорил с Шольцом о войне в Европе

Президент РФ припомнил войну в бывшей Югославии.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для его поколения возможная война в Европе стала невероятной. На это президент России Владимир Путин упрекнул войной в бывшей Югославии.

Спор политиков состоялся во время совместной пресс-конференции после переговоров во вторник, 15 февраля.

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Щольц назвал ситуацию вокруг военной эскалации в Европе небезысходной и подчеркнул, что сейчас нужно действовать мужественно и ответственно.

"Для моего поколения война в Европе стала невероятной. Но нам нужно сделать так, чтобы так и осталось. Наша обязанность как глав государств и правительств – помешать тому, чтобы в Европе возникла военная эскалация", – сказал немецкий канцлер.

После этого журналистка задала вопрос Путину о том, будет ли война в Европе, исключает ли он войну в Европе.

"Что касается войны в Европе. Федеральный канцлер только что сказал, что люди его поколения, и я отношусь к этому поколению, трудно себе представляют какую-то войну в Европе. И сказано это, конечно, применительно к ситуации вокруг Украины. Но мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Большая военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграде. Это же было. Без санкций Совета безопасности Организации объединенных наций. Это очень плохой пример, но он был", – ответил президент России.

"Второе – это хотим мы этого (войны в Европе – ред.) или нет. Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности для всех, включая нашу страну. Предметного, конструктивного ответа на наши предложения мы не получили", – добавил Путин.

Напомним, Шольц после встречи с Путиным назвал хорошим знаком отведения в места дислокации российских военнослужащих после учений.

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