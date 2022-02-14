США предложат Украине кредитные гарантии на сумму в миллиард долларов — СМИ

США предложат Украине кредитные гарантии на сумму в миллиард долларов — СМИ

Украина сможет разместить суверенные долговые обязательства под гарантии американского правительства.

США могут предоставить Украине кредитные гарантии на государственные заимствования объемом 1 миллиард долларов.

Об этом со ссылкой на информированный источник пишет Fox News.

Соответствующее заявление якобы прозвучало от советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время очередного собрания по ситуации в Украине в Палате представителей США.

Украина сможет разместить суверенные долговые обязательства под гарантии американского правительства. Благодаря такой возможной экономической помощи от США у Украины будет шанс привлечь средства под меньший процент.

Напомним:

Канцлер Германии Шольц напомнил, что Берлин "поддерживает Украину много лет словом и делом" и сообщил о выделении Германией 150 миллионов евро помощи "по текущему несвязанному финансовому кредиту".

Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, но эти средства могут быть использованы на конкретные проекты развития и только после согласования французской стороны.

Украинские деятели и ученые призывают мировых лидеров к помощи в установлении мира

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