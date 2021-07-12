Ярославчик нуждается в жертвенной помощи

Каждая реабилитация мальчика стоит больше 30 тысяч гривен.

Маленький Ярослав стал настоящим подарочком для своих родителей – малыш появился в новогоднюю ночь на 2018 год. Но уже на следующий день врачей обеспокоило состояние ребенка из-за резус конфликт с мамой малыша.

«У ребенка началась желтуха, но не дождавшись анализа крови на билирубин, ребенку сделали прививку от гепатита. А вечером этого же дня пришли ответы анализа на билирубин с цифрой 265. Через сутки после прививки Ярославу стало плохо, несмотря на это, ребенка принесли в палату после капельницы. В полночь нашему малышу стало еще хуже, начал задыхаться, его забрали и подключили в ИВЛ, еще ему сделали переливание крови», - рассказывает папа мальчика.

Состояние ребенка было крайне тяжелым, еще через две недели у Ярослава развился отек головного мозга, с правосторонней пневмонией, кровоточил надпочечник, были увеличены печень и селезенка. Врачам понадобилось два месяца, чтобы стабилизировать состояние ребенка и в конце концов выписать из больницы, но борьба за сына у родителей только началась.

«Через несколько месяцев мы обратили внимание, что ребенок не развивается. Нам поставили диагноз: ДЦП, двойная гемиплегия с задержкой всех видов развития, к тому же оказалось, что Ярослав плохо слышит, у него нейросенсорная тугоухость 4 ст. Чтобы восстановить нашего малыша, необходим постоянные реабилитации, которые стоят немало», - говорит папа мальчика.

Благодаря таким реабилитации ребенка достигает все новых результатов, которые улучшают качество его жизни и дарят шанс на более самостоятельное будущее.

"Для кого-то это невидимые результаты, а для нас это большие достижения. Ярославчик почти держит голову (до 2 минут), сам переворачивается, начал брать игрушки и отдавать, окрепла спинка и пытается без поддержки сидеть в кресле и не заваливаться на бочок. Очень сильно изменился в эмоциональном плане, стал чаще улыбаться и смеяться. Стал больше лепетать на своем языке. Ярославчик уже есть не через блендер, а стараеться понемногу жевать самостоятельно. Мы постоянно ездим на реабилитации и стараемся их не пропускать, постепенно добавляем новые процедуры, которые необходимы для развития Ярослава. Наш парень улыбающийся, веселый, любознательный, маленький трудяжечка, лучший и он сможет все, а мы в свою очередь всегда будем рядом ", - говорят родители мальчика.

Главное сейчас предоставлять реабилитацию, но оплата за нее становится все более тяжелым бременем для семьи. Годы лечения уже опустошили все сбережения, поэтому дальнейшая судьба сейчас полностью зависит от участия неравнодушных людей.

"Нам очень нужны эти реабилитации. Ведь без них мы сделаем шаг назад. А нам никак делать этого нельзя. Нам только нужно идти вперед и вперед. И всем доказать, что мы на правильном пути", - добавляет отец малыша.

Реквизиты для помощи:

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Вибрикова Вера Анатольевна

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