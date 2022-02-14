Шольц сообщил о выделении 150 миллионов евро помощи Украине

Берлин "поддерживает Украину многие годы словом и делом", заявил канцлер.

Германия выделит Украине 150 миллионов евро помощи "из текущего несвязанного финансового кредита".

Об этом сообщил германский канцлер Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Шольц подчеркнул, что Берлин "поддерживает Украину много лет словом и делом"

"Ни одна страна в мире так сильно финансово не поддерживала Украину за последние восемь лет. Мы будем продолжать эту поддержку. Рад, что могу сегодня объявить скорую выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита. И могу объявить новый несвязанный финансовый кредит ", — подчеркнул он.

По словам политика, между Украиной и Германией существуют крепкие экономические отношения: "Могу заверить в том, что мы и дальше будем поддерживать вас. В частности, в том, что поощряем немецких инвесторов".

К слову, сегодня, 14 февраля, Шольц посещает Украину с визитом. В частности, он встретится с президентом Зеленским. Уже 15 февраля он отправится в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стало известно, что Канада заявила о предоставлении значительного финансового пакета для укрепления Украины. Речь идет о 120 миллионах долларов помощи, а также продолжении тренировочной миссии UNIFIER.

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