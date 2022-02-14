Шольц повідомив про виділення 150 мільйонів євро допомоги Україні

Берлін "підтримує Україну багато років словом і ділом", заявив канцлер.

Німеччина виділить Україні 150 мільйонів євро допомоги "з поточного незв'язаного фінансового кредиту".

Про це повідомив німецький канцлер Олаф Шольц за підсумком переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

Шольц наголосив, що Берлін "підтримує Україну багато років словом і ділом"

"Жодна країна у світі так сильно фінансово не підтримувала Україну за останні вісім років. Ми будемо продовжувати цю підтримку. Радий, що можу сьогодні оголосити швидку виплату 150 млн євро з поточного незв'язаного фінансового кредиту. І можу оголосити новий незв'язаний фінансовий кредит", - наголосив він.

За словам політика, між Україною і Німеччиною існують міцні економічні відносини: "Можу запевнити в тому, що ми і надалі підтримуватимемо вас. Зокрема у тому, що заохочуємо німецьких інвесторів".

До слова, сьогодні, 14 лютого, Шольц відвідує з візитом Україну. Зокрема, він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Вже 15 лютого він вирушить до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Стало відомо, що Канад заявила про наданя значного фінансового пакету для зміцнення України. Йдеться про 120 мільйонів доларів допомоги, а також продовження тренувальної місії UNIFIER.

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