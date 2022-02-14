Дружина Романа Сасанчина збільшила губи

Дівчина показала фото до та після.

Дружина українського співака, переможця "Голосу.Діти" та "Голос країни-10" Романа Сасанчина Іванна знову наважилася на зміни у своїй зовнішності.

Кохана артиста вирішила збільшити собі губи. Як зізнається Іванна, їй не подобалася асиметрія на обличчі, тому вона вирішила її позбутися.

Дружина Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

"Це була моя така мрія, я її здійснила. Тепер буду здійснювати іншу мрію", - поділилася дівчина.

Наразі губи мають дещо інший вигляд. Та незабаром вони трішки стануть меншими, та втручання косметолога практично не буде видно.

Дружина Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

Втім, комусь сподобалися трансформації Іванни, а комусь – ні. Кохана артиста вже відреагувала на слова хейтерів.

"Це моє тіло, і я роблю з ним, що я хочу. Я ж вам не говорю, що ви маєте робити. Я впевнена, що більшість з вас також хочуть зробити губи, груди, волосся, але вони не мають можливості, тому хейтять мене", - прокоментувала Іванна.

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