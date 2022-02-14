Жена Романа Сасанчина увеличила губы

Девушка показала фото до и после.

Жена украинского певца, победителя "Голосу.Деті" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина Иванна снова решилась на изменения в своей внешности.

Любимая артиста решила увеличить губы. Как признается Иванна, ей не нравилась асимметрия на лице, поэтому она решила от нее избавиться.

Жена Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

"Это была моя такая мечта, я ее осуществила. Теперь буду воплощать другую мечту", — поделилась девушка.

Теперь губы выглядят несколько по-другому. Но вскоре они немного станут меньшими, и вмешательство косметолога практически не будет видно.

Жена Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

Впрочем, кому-то понравились трансформации Иванны, а кому-то - нет. Любимая артиста уже отреагировала на слова хейтеров.

"Это мое тело, и я делаю с ним, что я хочу. Я же вам не говорю, что вы должны делать. Я уверена, что большинство из вас также хотят сделать губы, грудь, волосы, но они не имеют возможности, поэтому хейтят меня", — прокомментировала Иванна.

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