У Дружківці з крижаної води гуртом дістали невідомого чоловіка (відео)

У Дружківці з крижаної води гуртом дістали невідомого чоловіка (відео)

Потерпілого доправили до лікарні, він у реанімації.

У Дружківці Донецької області під лід провалився невідомий чоловік. Очевидці помітили, коли чоловік опинився у воді і викликали рятувальників.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

Інцидент стався у Дружківці на річці Кривий Торець в районі вулиці Театральна. Місцевий житель помітив, як у крижану воду впав чоловік і тонув і повідомив до поліції та ДСНС.

Працівники поліції разом з місцевими мешканцями та рятувальниками заходилися діставати з води чоловіка. Із застосуванням рятувального кругу та мотузки його вдалось витягнути на берег та передати медикам.

Наразі врятований перебуває у реанімації лікарні у тяжкому стані. Його доправили з діагнозом "загальне переохолодження".

Поліція Дружківки закликала громадян бути обережними на льоду, особливо в період відлиги.

Нагадаємо, що у селі Івашків, Кодимської територіальної громади, під час зимової риболовлі на місцевому ставку на відстані 80 метрів від берега, провалився під лід та зник чоловік.

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