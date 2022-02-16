У Херсонській області чоловік вбив жінку через ревнощі

Після злочину він втік до іншої області.
У Херсонській області 40-річний чоловік скоїв тяжкий злочин. Цюрупинським районним судом йому призначено покарання - 7 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.
У жовтні 2021 року зловмисник через ревнощі жорстоко побив співмешканку. На ранок жінка так і не прийшла до тями.
Зрозумівши, що накоїв, зловмисник втік до рідної сестри у Вінниці, де був затриманий правоохоронцями.
До набрання чинності вироком чоловік утримуватиметься під вартою.
Нагадаємо, в Одеській області 56-річна жінка настільки зненавиділа свого чоловіка, з яким прожила все життя і виховала трьох спільних дітей, що вирішила його вбити. Заздалегідь придбавши дві пляшки горілки, зловмисниця напоїла потерпілого, дочекалася, коли він засне, а тоді розбила йому сокирою голову, загорнула в ковдру і вночі на тачці вивезла на сусідню земельну ділянку.
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