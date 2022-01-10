В Одеській області у різдвяну ніч син зарізав батька

В Одеській області у різдвяну ніч син зарізав батька

Батька доправили до лікарні, але він помер.

В Одеській області у різдвяну ніч сталося жахливе вбивство. Сімейна сварка закінчилася трагедією.

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними правоохоронців, 46-річний житель Захарівської територіальної громади засидівся в сусідів і прийшов туди його син, аби забрати батька додому.

Однак це не сподобалася чоловіку і він почав сваритися. Тоді син побіг додому і взяв ніж. Завершилася сімейна сварка на вулиці, коли батька ушпиталили до лікарні з ножовим пораненням, від якого він невдовзі помер.

Під час досудового розслідування фігуранта помістили до слідчого ізолятора. Тепер йому загрожує термін від семи до десяти років.

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Нагадаємо, у Сумській області під час застілля син вбив рідну матір.

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