В Одеській області у різдвяну ніч син зарізав батька

Батька доправили до лікарні, але він помер.
В Одеській області у різдвяну ніч сталося жахливе вбивство. Сімейна сварка закінчилася трагедією.
Про це повідомили у поліції регіону.
За даними правоохоронців, 46-річний житель Захарівської територіальної громади засидівся в сусідів і прийшов туди його син, аби забрати батька додому.
Однак це не сподобалася чоловіку і він почав сваритися. Тоді син побіг додому і взяв ніж. Завершилася сімейна сварка на вулиці, коли батька ушпиталили до лікарні з ножовим пораненням, від якого він невдовзі помер.
Під час досудового розслідування фігуранта помістили до слідчого ізолятора. Тепер йому загрожує термін від семи до десяти років.
Нагадаємо, у Сумській області під час застілля син вбив рідну матір.
Читайте також: