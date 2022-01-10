Водіїв попередили про небезпеку на дорогах: де буде ожеледиця

Водіїв попередили про небезпеку на дорогах: де буде ожеледиця

Слизько буде упродовж наступних двох днів.

Рятувальники попереджають водіїв про сильну ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Telegram-каналі.

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Зазначається, що 10-12 січня на дорогах країни буде ожеледиця. Омине лише південні області. Рятувальники інформують про І рівень небезпечності - жовтий.

У Києві та області протягом двох наступних днів, 10-12 січня, також буде слизько на дорогах.

"Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", - наголошують в ДСНС.

Як повідомлялося, в Україні напередодні різко погіршилася погода: сильний сніг пішов практично в усіх областях та в кількох регіонах паралізувало траси. Через негоду на дорогах сталося кілька десятків ДТП, зокрема й смертельних.

Через снігопади у кількох регіонах паралізувало траси, на дорогах сталися десятки ДТП | Новини України

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