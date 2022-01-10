Прихопив зароблене за кілька місяців: у Польщі українець обікрав сусіда і дременув додому

Прихопив зароблене за кілька місяців: у Польщі українець обікрав сусіда і дременув додому

Чоловіка затримали на кордоні з Україною.

У Польщі затримали українця, який обікрав сусіда по квартирі. Він поцупив у нього 12 тисяч злотих (понад 82 тисячі гривень).

Про це повідомляють на сайті epoznan.pl.

На свята до поліції в місті Тшцянка Великопольського воєводства звернувся чоловік, який повідомив про крадіжку в нього великої суми грошей.

За його словами, кошти в нього поцупив сусід по квартирі. 47-річний українець, залишившись сам удома, забрав із його шафи 12 тисяч злотих готівкою (більше трьох місячних зарплат у Польщі), після чого зник.

Правоохоронці, передбачаючи, що чоловік спробує втекти з Польщі, направили дані про нього співробітникам прикордонної служби.

Крадія затримали під час спроби перетнути кордон. У нього вилучили значну частину викраденої готівки.



Затриманий зізнався в скоєному злочині. За це йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Варшаві на вулиці знайшли непритомну українку з 5-місячним немовлям.

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