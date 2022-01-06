Залишив помирати на підлозі: у Сумській області син вбив свою матір

Залишив помирати на підлозі: у Сумській області син вбив свою матір

Тепер чоловікові світить термін.

У селі Орлівка в одному з будинків медпрацівники виявили тіло 61-річної місцевої жительки.Під час огляду правоохоронцями померлої, на її тілі були виявлені множинні тілесні ушкодження, синці, гематоми.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Попередньо встановлено, що в приватному будинку загиблої гучно відпочивала компанія з кількох людей: 61-річна жінка, два її сини, а ще 38-річна сусідка по вулиці і 37-річний мешканець смт. Свеса. Після застілля та спільного вживання спиртних напоїв, в будинку між матір’ю та її старшим сином сталася сварка у ході якої він жорстоко побив жінку та залишив лежати на підлозі.

Розтин тіла загиблої під час проведення судово-медичної експертизи підтвердив, що смерть людини настала внаслідок спричинення їй множинних тілесних ушкоджень, травмування внутрішніх органів та внутрішньої кровотечі.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує від семи до десяти років. Слідство триває.

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Нагадаємо, у Херсонській області жінка під час сварки відрізала співмешканцю голову та статевий орган.

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