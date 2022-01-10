В Одесской области в рождественскую ночь сын зарезал отца

Отца доставили в больницу, но он умер.
В Одесской области в рождественскую ночь произошло ужасное убийство. Семейная ссора закончилась трагедией.
Об этом сообщили в полиции региона.
По данным правоохранителей, 46-летний житель Захаровской территориальной общины засиделся у соседей и пришел туда его сын, чтобы забрать отца домой.
Однако это не понравилось мужчине и они начали ссориться. Тогда сын побежал домой и взял нож. Завершилась семейная ссора на улице, когда отца госпитализировали в больницу с ножевым ранением, от которого он вскоре скончался.
В ходе досудебного расследования фигурант был помещен в следственный изолятор. Теперь ему грозит срок от семи до десяти лет.
Напомним, в Сумской области во время застолья сын убил родную мать.
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