В Одесской области в рождественскую ночь сын зарезал отца

В Одесской области в рождественскую ночь сын зарезал отца

Отца доставили в больницу, но он умер.

В Одесской области в рождественскую ночь произошло ужасное убийство. Семейная ссора закончилась трагедией.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей, 46-летний житель Захаровской территориальной общины засиделся у соседей и пришел туда его сын, чтобы забрать отца домой.

Однако это не понравилось мужчине и они начали ссориться. Тогда сын побежал домой и взял нож. Завершилась семейная ссора на улице, когда отца госпитализировали в больницу с ножевым ранением, от которого он вскоре скончался.

В ходе досудебного расследования фигурант был помещен в следственный изолятор. Теперь ему грозит срок от семи до десяти лет.

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Напомним, в Сумской области во время застолья сын убил родную мать.

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