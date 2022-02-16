Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 лютого

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на понад 31,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 16 лютого 2022 року зафіксовано 31 513 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 310 осіб, 27 684 пацієнти одужали.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 640 осіб, а 65 805 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 603 930 осіб;

одужало – 3 839 314 осіб;

летальних випадків – 103 565;

проведено ПЛР-тестувань – 19 176 424.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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