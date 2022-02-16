Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 февраля

За последние сутки количество больных возросло более чем на 31,5 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 16 февраля 2022 года зафиксировано 31 513 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 310 человек, 27 684 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 640 человек, а 65 805 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 603 930 человек;
- поправилось – 3 839 314 человек;
- летальных исходов – 103 565;
- проведено ПЦР-тестов – 19 176 424.
С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. Всего проведено 31 251 871 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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