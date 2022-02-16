Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 февраля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 февраля

За последние сутки количество больных возросло более чем на 31,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 16 февраля 2022 года зафиксировано 31 513 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 310 человек, 27 684 пациента выздоровели.

Также читайте Почему после коронавируса выпадают волосы: врачи рассказали

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 640 человек, а 65 805 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 603 930 человек;

поправилось – 3 839 314 человек;

летальных исходов – 103 565;

проведено ПЦР-тестов – 19 176 424.

С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. Всего проведено 31 251 871 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: