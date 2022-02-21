"Укрнафта" збільшує видобуток газу в період високого попиту

За оперативними даними, у січні 2022 року ПАТ "Укрнафта" збільшило видобуток природного газу до 94,5 млн м3, що, відповідно, на 3,6% і 0,7% більше у порівнянні з січнем та груднем 2021 року.

В січні поточного року Товариство видобуло 130,5 тис. т нафти та конденсату, перевищивши на 5,6% показник січня минулого року та на 2,6% – показник грудня 2021 року. Середньодобові показники видобутку вуглеводнів також зросли. У січні компанія видобувала на добу 4,21 тис. т нафти та конденсату та 3,05 млн м3 газу.

Виробництво скрапленого газу на заводах компанії у січні сягнуло 10,87 тис.т, збільшившись на 10% порівняно із січнем 2021 року.

Зростання видобутку в першу чергу пов'язане з ефективною роботою на наявному фонді свердловин і скороченням періодів простою обладнання. Окрім цього, позитивний ефект мала введена в експлуатацію нафтова свердловина №103 на Верхньомасловецькому родовищі у Сколівському районі Львівської області.

"Укрнафта" докладає зусиль для збільшення видобутку вуглеводнів, зокрема природного газу. Це є важливим завданням як з огляду на забезпечення внутрішнього ринку природним газом під час високого сезонного попиту, так і з огляду на зміцнення енергетичної незалежності країни в довгостроковій перспективі.