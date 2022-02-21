Ще одна відома авіакомпанія скасувала всі рейси до України: перелік і дата

Ще одна відома авіакомпанія скасувала всі рейси до України: перелік і дата

Втім, в Air France наголошують, що будуть регулярно переоцінювати ситуацію в Україні.

Французька авіакомпанія Air France відмінила усі свої рейси до та з Києва на 22 лютого через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

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"З огляду на ситуацію на місці (в Україні - ред.) та з метою запобіжного заходу, рейси AF1752 та AF1753 до та з Києва (KBP) у вівторок, 22 лютого 2022 року, скасовуються", — повідомили в Air France.

Авіакомпанія зазначає, що постійно стежить за еволюцією геополітичної ситуації на обслуговуваних територіях з метою забезпечення найвищого рівня безпеки польотів.

В Air France наголошують, що будуть слідкувати і регулярно переоцінювати ситуацію в Україні. Компанія наголосила, що безпека клієнтів та екіпажу є абсолютним пріоритетом.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіакомпаніями, аби ті запустили додаткові рейси на маршрути, на яких іноземні авіакомпанії їх скасували.