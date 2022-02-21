В Україні масово закриваються ФОПи: що сталося

Негативну тенденцію до закриття підприємств експерти пояснюють змінами податків.

В Україні масово закриваються ФОПи: у лютому 2022-го діяльність припинили понад 36 тисяч підприємців.

По це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За даними дослідницької компанії "Опендатабот", це рекордний показник від 2017 року. Також у компанії зазначили, що вперше за тривалий час кількість відкритих ФОПів виявилася меншою за число закритих. У лютому нових підприємців було зареєстровано понад 25 тисяч.

Негативну тенденцію до закриття підприємств експерти пояснюють змінами податків, вимогою наявності касових апаратів, також підвищенням вартості енергоресурсів.

Нагадаємо, згідно з правилами фінансового моніторингу, після підозрілого переказу банк повинен заблокувати банківську картку. Рахунок можуть арештувати навіть в тому випадку, коли гроші надійшли з терміналу від невідомої особи.

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