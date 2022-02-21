В Украине массово закрываются ФЛПы: что произошло

Негативную тенденцию к закрытию предприятий эксперты объясняют изменениями налогов.

В Украине массово закрываются ФЛПы: в феврале 2022-го деятельность прекратили более 36 тысяч предпринимателей.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По данным исследовательской компании "Опендатабот", это рекордный показатель с 2017 года. Также в компании отметили, что впервые за длительное время количество открытых ФЛП оказалось меньше числа закрытых. В феврале новых предпринимателей было зарегистрировано более 25 тысяч человек.

Негативную тенденцию к закрытию предприятий эксперты объясняют изменениями налогов, требованием наличия кассовых аппаратов, а также повышением стоимости энергоресурсов.

Напомним, согласно правилам финансового мониторинга, после подозрительного перевода банк должен заблокировать банковскую карту. Счет может быть арестован даже в том случае, когда деньги поступили из терминала от неизвестного лица.

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