Помер український літературознавець та дисидент Іван Дзюба

Іванові Дзюбі було 90 років.

Сьогодні, уночі, 22 лютого, помер український літературознавець, літературний критик та дисидент Іван Дзюба.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Відомо, що Іван Дзюба помер уві сні у віці 90 років.

Літературознавець народився 26 липня 1931 року. Був академіком НАН України, керував відділом загальних енциклопедичних досліджень Інституту енциклопедичних досліджень.

Із 1992 до 1994 очолював Міністерство культури України. Також впродовж кількох років очолював комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У 1970-х через погляди зазнав переслідувань і був виключений зі Спілки письменників України. А в 1973 його засудили до п’яти років ув’язнення та п’яти років заслання за “антирадянську” працю.

Мав звання героя України.

Нагадаємо, що 18 лютого, помер відомий радянський та російський актор театру й кіно, який також знімався і в українських стрічках, Борис Невзоров.

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