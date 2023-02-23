В Киев прибыл премьер-министр Испании: фото, видео

Премьер Испании заявил, что его страна будет с Украиной, пока в Европу не вернется мир.

Сегодня, 23 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев с визитом.

"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", – отметил испанский премьер в Twitter.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estarem al costat de Ucraïna i de la seva gent fins que la pau regresi a Europa.



Сегодня возвращаюсь в Киев.



Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 23 марта, 2023

В Киев чиновник добрался поездом. На железнодорожном вокзале в столице его встретили представители Министерства иностранных дел Украины, в частности, заместитель министра Евгений Перебийнис.

В своем Twitter Санчес накануне опубликовал видео, в котором сказал, что Испания будет продолжать поддерживать Украину.

Ожидается, что премьер-министр Испании Педро Санчес встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это его второй визит в Украину с момента полномасштабного вторжения России.

Напомним, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в своем выступлении на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Испания требует немедленного, полного и безусловного вывода российских войск с территории Украины, как это содержалось в приказе Международного суда ООН от 16 марта .

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