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В Киев прибыл премьер-министр Испании: фото, видео

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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В Киев прибыл премьер-министр Испании: фото, видео

Фото: Associated Press

Премьер Испании заявил, что его страна будет с Украиной, пока в Европу не вернется мир.

Сегодня, 23 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев с визитом.

"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", – отметил испанский премьер в Twitter.

В Киев чиновник добрался поездом. На железнодорожном вокзале в столице его встретили представители Министерства иностранных дел Украины, в частности, заместитель министра Евгений Перебийнис.

В своем Twitter Санчес накануне опубликовал видео, в котором сказал, что Испания будет продолжать поддерживать Украину.

Ожидается, что премьер-министр Испании Педро Санчес встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это его второй визит в Украину с момента полномасштабного вторжения России.

Напомним, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в своем выступлении на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Испания требует немедленного, полного и безусловного вывода российских войск с территории Украины, как это содержалось в приказе Международного суда ООН от 16 марта .

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Дата публикации
Просмотры
453
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