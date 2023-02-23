Есть ли у россиян ударная сила для прорыва Угледара: оценка разведки Британии

На российского генерала, отвечающего за Угледарскую операцию, оказывают давление в РФ.

Российская оккупационная армия готовится к попытке нового наступления на Угледар Донецкой области, где уже понесла тяжелые потери, но для прорыва у врага недостаточно ресурсов.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Там рассказали, что оккупанты снова мощно обстреляли Угледар. Поэтому существует вероятность того, что Россия готовится к еще одному наступлению в этом районе, несмотря на неудачные атаки в начале февраля и конце 2022 года, которые нанесли ее армии серьезные потери.

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По данным разведки, военное руководство РФ назначило российского генерал-полковника Рустама Мурадова отвечать за Угледарскую операцию. Российский генерал, вероятно, находится под сильным давлением после резкой критики со стороны российского сообщества после предыдущих неудач.

"Восточная группа войск России, вероятно, все еще несет ответственность за Угледарскую операцию. Ее командующий генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, находится под сильным давлением, чтобы улучшить результаты после резкой критики со стороны российского националистического сообщества после предыдущих неудач. Однако вряд ли у Мурадова есть ударная сила, способная совершить прорыв", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны Британии добавили, что в районе Бахмута за последние 48 часов продолжаются тяжелые бои. Там украинские силы сохраняют пути снабжения открытыми к западу, несмотря на "ползучее окружение России в течение последних шести недель".

Напомним, в Генштабе ВСУ 23 февраля сообщили, что некоторые подразделения российских оккупантов начали отказываться от участия в наступательных действиях после провала контрнаступления под Угледаром.

По данным ISW, вероятно, российские войска пытаются усилить темпы наступательных действий на линии Купянск-Лиман .

Как сообщалось, в течение 22 февраля украинские защитники ликвидировали еще 790 оккупантов и уничтожили 16 танков врага.

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