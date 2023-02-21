В Белгороде очевидцы сообщили о громком "хлопке" и сиянии

В Белгороде снова была неспокойная ночь.
В Белгороде очевидцы сообщили о гуле во время якобы "работы" российского ПВО и "хлопка".
Также местные жители заявляли о дыме и сиянии со стороны Разумного.
В то же время, о последствиях на земле не сообщалось. Появился "вброс" о попадании в школу, однако эта информация не подтвердилась.
Официальные российские власти до сих пор не предоставили никаких комментариев.
Утро 21 февраля 2023 года в Белгороде тоже началось с громких звуков в Шебекинском городском округе.
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