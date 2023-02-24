Германия передаст Украине больше танков Leopard 2, чем обещала

ФРГ передаст для украинских войск четыре дополнительных танка.

Германия передаст Украине 18 своих основных боевых танков Leopard 2 А6, а не 14 – как обещала раньше.

Об этом германское Минобороны сообщило в Сети.

Там отметили, что таким образом вместе с Португалией и Швецией обеспечат украинский батальон.

"Министр обороны (Борис) Писториус решил передать Украине дополнительно четыре основных боевых танка Leopard 2 A6 со складов Бундесвера. Благодаря этому Германия увеличивает количество поставленных танков с 14 до 18 и вместе с Португалией и Швецией обеспечивает в целом украинский батальон", — говорится в заявлении. .

Напомним, что премьер Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита в Киев 24 февраля сообщил, что привез для Украины первые танки Leopard 2. Позже фото с этими машинами опубликовал украинский премьер Денис Шмыгаль.

По словам президента США Джо Байдена, всего западные страны-партнеры должны передать в Украину 700 танков.

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