Німеччина передасть Україні більше танків Leopard 2, ніж обіцяла

ФРН передасть для українських військ чотири додаткових танків.

Німеччина передасть Україні 18 своїх основних бойових танків Leopard 2 А6, а не 14 – як обіцяла раніше.

Про це німецьке Міноборони повідомило в Мережі.

Там зауважили, що таким чином разом із Португалією та Швецією забезпечать загалом український батальйон.

"Міністр оборони (Борис) Пісторіус вирішив передати Україні додатково чотири основні бойові танки Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Завдяки цьому Німеччина збільшує кількість поставлених танків з 14 до 18 і разом із Португалією і Швецією забезпечує загалом український батальйон", – йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва 24 лютого повідомив, що привіз для України перші танки Leopard 2. Згодом фото з цими машинами опублікував український прем’єр Денис Шмигаль.

За словами президента США Джо Байдена, загалом західні країни-партнери мають передати до України 700 танків.

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