Швеция предоставит Украине танки Leopard и системы ПВО IRIS-T и Hawk

Швеция в новом пакете помощи предоставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk, а также немецкие танки Leopard 2.

Швеция в рамках нового пакета военной помощи для Украины будет поставлять системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.

Об этом сообщил премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с министром обороны Полом Йонсоном, пишет SVT.

"По инициативе Германии и после обсуждения в рамках того, что мы называем "семьей Леопарда", мы решили поставить шведские танки Leopard 2 в Украину, в частности, в тесной координации с Германией", – сказал Ульф Кристерссон.

Он также добавил, что Швеция поставит Украине системы противовоздушной обороны Hawk и Iris-T.

"Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы Россия не получила преимущество в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", — добавил Йонсон.

Напомним, ранее стало известно, что Швеция, вероятно, предоставит Украине десять танков Stridsvagn 122.

Напомним, президент Польши Анжей Дуда сообщил, что первые немецкие танки Leopard уже находятся на территории Украины.

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